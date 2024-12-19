В Вильнюсском районе был убит мужчина, женщина находится в больнице

Департамент полиции сообщает, что жестокое преступление было совершено 18 декабря, в 20.30 ч.
В Вильнюсском районе, в деревне Калвишкес, в квартире проходила пьянка. Между ее участниками разгорелся конфликт. В результате конфликта молодой человек 1996 г.р. избил женщину 1957 г.р. и мужчину 1968 г.р. От полученных травм пострадавший мужчина скончался в больнице.
Женщина госпитализирована. Задержан нетрезвый (1,5 промилле) подозреваемый.
Начато расследование по факту убийства.
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