В Вильнюсском районе был убит мужчина, женщина находится в больнице

В Вильнюсском районе, в деревне Калвишкес, в квартире проходила пьянка. Между ее участниками разгорелся конфликт. В результате конфликта молодой человек 1996 г.р. избил женщину 1957 г.р. и мужчину 1968 г.р. От полученных травм пострадавший мужчина скончался в больнице.