В Вильнюсском районе автомобиль сбил стоявшего на дороге пешехода

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių archyvas
В Вильнюсском районе автомобиль сбил пешехода, стоявшего на дороге, в темное время суток. У пешехода не было на одежде светоотражателей.

Как сообщили в Департаменте полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.16 час. в селе Букишкес, на ул. Бичюлю.

Автомобиль VW Caddy Life, которым управлял мужчина (1983 г. р.), сбил и ранил пешехода (2003 г. р.), стоявшего посреди проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавший был госпитализирован.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств начато досудебное расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии