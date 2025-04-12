В вильнюсском отделении Regitrа скончался сдававший экзамен мужчина

В субботу утром экзамен сдавал мужчина 1970 г.р. На площадке мужчине стало плохо, поэтому вызвали скорую. По предварительным данным, мужчина внезапно упал.

Врачи скорой реанимировали его на месте. Мужчина скончался.

Человек, который информировал об этом случае Delfi, сказал, что другие находившиеся там люди, были потрясены.

Врачи вызвали на место происшествия полицию.

По словам полицейских, о происшествии в Regitra их информировали в 10.05 ч. По словам полицейских, им сообщили, что мужчина упал, когда вышел из автомобиля.