В вильнюсском отделении Regitrа скончался сдававший экзамен мужчина

В субботу утром экзамен сдавал мужчина 1970 г.р. На площадке мужчине стало плохо, поэтому вызвали скорую. По предварительным данным, мужчина внезапно упал.
Врачи скорой реанимировали его на месте. Мужчина скончался.
Человек, который информировал об этом случае Delfi, сказал, что другие находившиеся там люди, были потрясены.
Врачи вызвали на место происшествия полицию.
По словам полицейских, о происшествии в Regitra их информировали в 10.05 ч. По словам полицейских, им сообщили, что мужчина упал, когда вышел из автомобиля.
„Сегодня в вильнюсском отделении Regitrа во время экзамена скончался мужчина. Несмотря на быструю реакцию работников и своевременное оказание скорой помощи, врачам не удалось спасти жизнь мужчины. Несчастье произошло на площадке. Клиент вышел из машины, чтобы проверить, правильно ли он выполнил задачу, и упал. Работники сразу стали оказывать ему помощь, вызвали скорую. Сердечный массаж делали до приезда врачей“, – сказала Delfi представитель Regitra Эгле Бачёните.
Представители компании выразили соболезнования семье клиента и его близким в этот тяжелый час утраты. Компания учла и состояние работников, поэтому организует встречу со специалистами.
„Экзаменатор сегодня больше работать не будет, чтобы он мог прийти в себя после случившегося. В ближайшее время вся команда встретится с психологом“, – сказала Бачёните.
Причины смерти выясняет полиция.