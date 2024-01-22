В Вильнюсском баре мужчины стреляли в потолок и целились в посетителей

По данным Департамента полиции, 21 января, в 1.20 ч., в Вильнюсе, в баре на ул. Озо, двое нетрезвых мужчин шумели, а потом несколько раз выстрелили в потолок и стали целится в посетителей и работников бара. Бармен (2002 г.р.) сумел разоружить подозреваемого.