В Вильнюсском баре мужчины стреляли в потолок и целились в посетителей

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В воскресенье вечером в вильнюсский бар съехались большие наряды полиции.

По данным Департамента полиции, 21 января, в 1.20 ч., в Вильнюсе, в баре на ул. Озо, двое нетрезвых мужчин шумели, а потом несколько раз выстрелили в потолок и стали целится в посетителей и работников бара. Бармен (2002 г.р.) сумел разоружить подозреваемого.

Полиция вручила подозреваемым (1986 г.р.) и (2004 г.р.) повестки. На месте происшествия был обнаружен и изъят страйкбольный пистолет.

По предварительным данным, полицию вызывали дважды, сначала сказали, что дерутся 10 человек, потом сказали, что дерутся 8 человек.

Выяснилось, что стрелял молодой человек 2004 г.р.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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