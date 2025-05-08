2025.05.08 16:16

В Вильнюсе загорелся автобус с газовым оборудованием

 
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai
ФОТО: Sarunas Mazeika | DELFI / Šarūnas Mažeika

8 мая в Вильнюсе по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Новой Вильнсе загорелся автобус.

Сообщение о том, что на перекрестке ул. Парко и Пяргалес горит автобус, поступило в 15.23 ч. О горел открытым пламенем.

Пассажиры успели покинуть салон. Пожар начался недалеко от местной поликлиники.

Ситуация была осложнена тем, что в автобусе было установлено газовое оборудование. По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что в 15.36 ч. пожар был потушен.

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