В Вильнюсе загорелся автобус с газовым оборудованием

Сообщение о том, что на перекрестке ул. Парко и Пяргалес горит автобус, поступило в 15.23 ч. О горел открытым пламенем.
Пассажиры успели покинуть салон. Пожар начался недалеко от местной поликлиники.
Ситуация была осложнена тем, что в автобусе было установлено газовое оборудование. По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что в 15.36 ч. пожар был потушен.
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