В Вильнюсе загорелся автобус с газовым оборудованием

Сообщение о том, что на перекрестке ул. Парко и Пяргалес горит автобус, поступило в 15.23 ч. О горел открытым пламенем.

Пассажиры успели покинуть салон. Пожар начался недалеко от местной поликлиники.

Ситуация была осложнена тем, что в автобусе было установлено газовое оборудование. По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали.