В Вильнюсе зафиксировано ночное ДТП на мосту через Нерис

ДТП было зафиксировано 7 ноября, в 00.30 ч. В столице шел дождь, поэтому дороги были мокрыми и скользкими.

Ехавший со стороны парка Вингис автомобиль Volvo около поворота на ул. Гинею стал кружиться на месте и врезался в заграждения. В него лишь по счастливой случайности не врезался ехавший по первой полосе другой автомобиль. Водитель Volvo не пострадал. Он вышел и стал осматривать свой автомобиль.

Несмотря на то, что время было ночное, движение на этом участке было интенсивным. Вскоре к месту происшествия приехал полицейский экипаж.