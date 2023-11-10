В Вильнюсе задержаны почти 500 кг наркотиков

В этом международной операции участвовали литовские таможенники, эстонские сотрудники Управления налогами и пошлинами и сотрудники Латвийского департамента полиции по управлению налогами и пошлинами.

Директора компании допросили как специального свидетеля.

Расследование было начато при сотрудничестве с латышскими и эстонскими специалистами, когда с Кипра в Эстонию доставили 26 бочонков с кристаллическим веществом, являющимся синтетическим наркотиком.

Этот груз через Латвию должны были доставить в Вильнюс по адресу одной компании, занимающейся логистикой. Однако правоохрана проверила груз еще в Эстонии и обнаружила 482 кг мефедрона.

Груз под контролем правооханительных органов Эстонии, Латвии и Литвы доставили по указанному адресу в Вильнюсе 20 октября. Там он был задержан, а литовские криминалисты провели обыск в помещении компании.

Директор ЗАО был опрошен в качестве специального свидетеля.

Стоимость такого количества наркотиков на черном рынке составляет 70 млн. евро.