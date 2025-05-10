В Вильнюсе задержан наркоторговец: обнаружены наркотики и психотропные вещества

Полиция Вильнюсского округа сообщила, что 9 мая около 19:50 в Вильнюсе, на улице Саусио 13, возле гаражного комплекса, был задержан молодой человек 2006 года рождения. Он прятал распространяемые наркотики . В ходе проверки полицейские нашли 10 пакетов, в которых находилось 25 таблеток.

Через примерно час, около 20:30, в квартире подозреваемого на улице В. Мацюлявичюса в Вильнюсе был проведен обыск. Там было обнаружено 76 таблеток и 8 пакетов, содержащих порошок. Есть подозрения, что это наркотические или психотропные вещества.