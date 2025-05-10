2025.05.10 10:25

В Вильнюсе задержан наркоторговец: обнаружены наркотики и психотропные вещества

 
Policijos sujudimas Sausio 13 g.
Policijos sujudimas Sausio 13 g.
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В пятницу вечером в районе Каролинишкес, возле телевизионной башни, были замечены крупные силы полиции. Оказалось, что проводится операция по задержанию наркоторговца. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

Полиция Вильнюсского округа сообщила, что 9 мая около 19:50 в Вильнюсе, на улице Саусио 13, возле гаражного комплекса, был задержан молодой человек 2006 года рождения. Он прятал распространяемые наркотики. В ходе проверки полицейские нашли 10 пакетов, в которых находилось 25 таблеток.

Через примерно час, около 20:30, в квартире подозреваемого на улице В. Мацюлявичюса в Вильнюсе был проведен обыск. Там было обнаружено 76 таблеток и 8 пакетов, содержащих порошок. Есть подозрения, что это наркотические или психотропные вещества.

Подозреваемый был заключен под стражу.

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