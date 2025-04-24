2025.04.24 13:15

В Вильнюсе выявлена компания, предположительно поставлявшая подсанкционные товары в Россию и Беларусь

 
Elta
ru.DELFI.lt

Сотрудники Криминальной службы таможни (КСТ) при поддержке коллег из Европейского бюро по борьбе с мошенничеством выявили действующую в Вильнюсе компанию, которая поставляла в Россию и Беларусь потенциально подсанкционную продукцию.

Как сообщает служба, 10 апреля в компании, оказывающей транспортные, логистические и экспедиторские услуги, прошли обыски, в том числе в домах ее руководителей и сотрудников.

В ходе них были изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество потенциально подсанкционных товаров, для хранения и вывоза которых потребовалось два грузовика. Предполагается, что эти товары сначала переправлялись в страны Центральной Азии, а затем оттуда нелегально ввозились в Россию.

Как указывает служба, компания не только сама применяла подобную схему, но и помогала делать это другим компаниям.

Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам компании.

Стоимость потенциально подсанкционных товаров в рамках начатого досудебного расследования составляет около 1,5 млн евро.

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