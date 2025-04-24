В Вильнюсе выявлена компания, предположительно поставлявшая подсанкционные товары в Россию и Беларусь

Как сообщает служба, 10 апреля в компании, оказывающей транспортные, логистические и экспедиторские услуги, прошли обыски, в том числе в домах ее руководителей и сотрудников.
В ходе них были изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество потенциально подсанкционных товаров, для хранения и вывоза которых потребовалось два грузовика. Предполагается, что эти товары сначала переправлялись в страны Центральной Азии, а затем оттуда нелегально ввозились в Россию.
Как указывает служба, компания не только сама применяла подобную схему, но и помогала делать это другим компаниям.
Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам компании.
Стоимость потенциально подсанкционных товаров в рамках начатого досудебного расследования составляет около 1,5 млн евро.