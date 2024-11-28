2024.11.28 13:12

В Вильнюсе VW врезался в грузовик, один водитель потерял сознание

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje VW rėžėsi į sunkvežimį, vienas vairuotojų prarado sąmonę
Vilniuje VW rėžėsi į sunkvežimį, vienas vairuotojų prarado sąmonę
ФОТО: Delfi

В четверг в Вильнюсе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сообщают о пострадавших.

Как сообщает полиция, в 11.29 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсе, на ул. Укмергес, произошло ДТП – столкнулись грузовик Mercedes Benz и VW Tiguan.

Сообщается, что легковой автомобиль врезался в грузовик, когда он остановился.

После ДТП один водитель потерял сознание, могут быть и другие пострадавшие.

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и скорая.

По предварительным данным, пострадавшего из автомобиля освобождали пожарные-спасатели. Мужчину без сознания передали в руки врачей.

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