2025.04.05 11:23

В Вильнюсе водитель побил четыре автомобиля и скрылся с места происшествия

 

В субботу рано утром в полицию сообщили о ДТП, в котором было повреждены четыре автомобиля. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Сообщение о ДТП на ул. Геровес (Новая Вильня) поступило в 6.51 ч..

Недалеко от бывшего здания комиссариата автомобиль врезался в стоявшие машины. Всего повреждены четыре автомобиля. Виновник ДТП с места происшествия уехал, подозревают, что он мог быть пьян.

По словам водителя Toyota, автомобиль VW Polo сначала врезался в машину Peugeot „Литовской почты“. Затем VW Polo врезался в автомобиль Toyotа. Водитель этого автомобиля как раз находился за рулем, собирался ехать на рыбалку.

Потом Polo столкнулся со стоявшим автомобилем Audi, хозяевам этого авто о ДТП сообщила полиция.

По словам водителя Toyotа, после этого из Polo выскочили молодые люди (их было двое) и убежали. Подозреваемым на вид около 25 лет.

Люди в ДТП не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Улица Геровес была закрыта. В 9 ч. поврежденные машины увезли на эвакуаторе, движение было возобновлено.

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