В Вильнюсе водитель побил четыре автомобиля и скрылся с места происшествия

Сообщение о ДТП на ул. Геровес (Новая Вильня) поступило в 6.51 ч..
Недалеко от бывшего здания комиссариата автомобиль врезался в стоявшие машины. Всего повреждены четыре автомобиля. Виновник ДТП с места происшествия уехал, подозревают, что он мог быть пьян.
По словам водителя Toyota, автомобиль VW Polo сначала врезался в машину Peugeot „Литовской почты“. Затем VW Polo врезался в автомобиль Toyotа. Водитель этого автомобиля как раз находился за рулем, собирался ехать на рыбалку.
Потом Polo столкнулся со стоявшим автомобилем Audi, хозяевам этого авто о ДТП сообщила полиция.
По словам водителя Toyotа, после этого из Polo выскочили молодые люди (их было двое) и убежали. Подозреваемым на вид около 25 лет.
Люди в ДТП не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Улица Геровес была закрыта. В 9 ч. поврежденные машины увезли на эвакуаторе, движение было возобновлено.