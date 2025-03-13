2025.03.13 07:03

В Вильнюсе водитель автобуса высадил пассажиров, а потом заехал во двор дома и зацепил автомобиль BMW

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi autobuso nuotrauka
Asociatyvi autobuso nuotrauka
ФОТО: Saulius Ziura | Vilniaus miesto sav.

В среду рано утром в полицию позвонили и сообщили о том, что по городу, возможно, ездит пьяный водитель автобуса. Водитель был трезвым, но заблудился.

По данным полиции, 12 марта, в 4.57 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 51, неадекватно себя ведет водитель городского автобуса.

Звонившая женщина сказала, что села в автобус на остановке „Вадувос“ и ехала на работу, однако темнокожий водитель проехал остановку „Институт физики“ и высадил ее и другую женщину прямо на улице. Женщина сказала, что водитель, возможно, пьян.

Полиция нашла двух звонивших женщин (1957 и 1980 г.р.), им оказали социальную помощь.

Полиция отправилась на ул. Титнаго, по которой ехал якобы нетрезвый водитель. Они заметили странно маневрирующий автобус, который заехал в один из дворов на ул. Вадувос и пытался там маневрировать.

Когда полицейские включили мигалки, водитель автобуса зацепил стоявший во дворе дома автомобиль.

Водитель (1988 г.р.) был трезвым. Он сказал, что заблудился, а навигатор увел его во внутренние дворы.

Водитель автобуса зацепил автомобиль BMW. Его владелец заполнил декларацию ДТП.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии