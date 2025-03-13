В Вильнюсе водитель автобуса высадил пассажиров, а потом заехал во двор дома и зацепил автомобиль BMW

По данным полиции, 12 марта, в 4.57 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 51, неадекватно себя ведет водитель городского автобуса.

Звонившая женщина сказала, что села в автобус на остановке „Вадувос“ и ехала на работу, однако темнокожий водитель проехал остановку „Институт физики“ и высадил ее и другую женщину прямо на улице. Женщина сказала, что водитель, возможно, пьян.

Полиция нашла двух звонивших женщин (1957 и 1980 г.р.), им оказали социальную помощь.

Полиция отправилась на ул. Титнаго, по которой ехал якобы нетрезвый водитель. Они заметили странно маневрирующий автобус, который заехал в один из дворов на ул. Вадувос и пытался там маневрировать.