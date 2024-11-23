В Вильнюсе во время конфликта в магазине избили мужчину

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа, 22 ноября около 14.47, в Вильнюсе конфликт произошел в магазине, расположенном на улице Диджейи. По словам сотрудников полиции, мужчина 1994 г.р. избил другого мужчину 1979 г.р. и нанес ему несколько ударов острым предметом. Куртка мужчины была порезана.