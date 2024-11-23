2024.11.23 11:29

В Вильнюсе во время конфликта в магазине избили мужчину

 
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GMP ligoninė
GMP ligoninė
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

Мужчина лет тридцати избил другого мужчину во время конфликта в магазине в Старом городе столицы.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа, 22 ноября около 14.47, в Вильнюсе конфликт произошел в магазине, расположенном на улице Диджейи. По словам сотрудников полиции, мужчина 1994 г.р. избил другого мужчину 1979 г.р. и нанес ему несколько ударов острым предметом. Куртка мужчины была порезана.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, в настоящее время он находится на амбулаторном лечении. Подозреваемого доставили в отделение полиции. По факту нарушения общественного порядка начато досудебное расследование.

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