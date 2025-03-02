2025.03.02 18:04

В Вильнюсе во время конфликта прозвучал выстрел

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вечером 1 марта на парковке на улице Филарету произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них, предположительно, выстрелил из пневматического пистолета.

Пуля попала в заднюю часть автомобиля Citroën C4, причинив ущерб на 151 евро.

К счастью, никто не пострадал. Подозреваемый (1982 г.р.) скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск.

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