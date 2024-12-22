В Вильнюсе во время конфликта ножевые ранения получили два человека, один из них – полицейский

Департамент полиции сообщает, что инцидент произошел 21 декабря, в 6 ч.
В Вильнюсе, в баре на ул. Леиклос, во время конфликта мужчина 1992 г.р. ножом нанес ранения полицейскому (1989 г.р.). Полицейский находился в баре в свободное от работы время. Пострадавший находится в больнице.
Пострадал также мужчина 1988 г.р., ему было назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый был пьян (1,79 промилле). Его задержала полиция. Начато расследование.
Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал Elta, что несчастье произошло, когда полицейский работал на дополнительной работе.
„Полицейский дополнительно работал охранником“ – сказал Матонис.
Lrytas.lt сообщает, что второй пострадавший – тоже охранник.