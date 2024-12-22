2024.12.22 11:56

В Вильнюсе во время конфликта ножевые ранения получили два человека, один из них – полицейский

 
Sulaikytasis / asociatyvi nuotr.
Sulaikytasis / asociatyvi nuotr.
ФОТО: Delfi koliažas

В субботу рано утром ножевое ранение получил полицейский из Шальчининкай.

Департамент полиции сообщает, что инцидент произошел 21 декабря, в 6 ч.

В Вильнюсе, в баре на ул. Леиклос, во время конфликта мужчина 1992 г.р. ножом нанес ранения полицейскому (1989 г.р.). Полицейский находился в баре в свободное от работы время. Пострадавший находится в больнице.

Пострадал также мужчина 1988 г.р., ему было назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый был пьян (1,79 промилле). Его задержала полиция. Начато расследование.

Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал Elta, что несчастье произошло, когда полицейский работал на дополнительной работе.

„Полицейский дополнительно работал охранником“ – сказал Матонис.

Lrytas.lt сообщает, что второй пострадавший – тоже охранник.

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