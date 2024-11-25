В Вильнюсе в связи с крушением самолета будет объявлена чрезвычайная ситуация

„Пламени и дыма больше нет. Но замеры, конечно, будут произведены. В свою очередь, специалисты Grinda проведут анализ всех грунтовых колодцев – как канализационных, так и водных, которые находятся вокруг. Затем мы опубликуем информацию, есть ли какой-нибудь риск загрязнения воды. На месте происшествия всё проводится быстро“, – заверил мэр.