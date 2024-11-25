В Вильнюсе в связи с крушением самолета будет объявлена чрезвычайная ситуация

„Мы срочно объявим на территории чрезвычайную ситуацию для обеспечения быстрой ликвидации последствий происшествия – уборки территории, сбора вредных веществ“, – сказал В. Бенкунскас в комментарии, опубликованном в понедельник утром.
Как сообщил агентству Elta мэр столицы, всего по причине авиакатастрофы было эвакуировано 14 человек.
„Из зданий эвакуировано 14 человек. Два дома – тот, который пострадал непосредственно, и соседний дом – был эвакуирован из-за угрозы возгорания. В настоящее время этих людей разместили в теплом автобусе Департамента пожарной охраны и спасения, специалисты согласовывают их переселение в гостиницы“, – сообщил мэр Вильнюса.
„О них всех позаботятся. Одна часть здания, как мы понимаем, была задета крылом самолета и восстановить ее сложно. Поэтому на некоторое время, пока идет расследование, людей придется разместить“, – добавил он.
Будет проведен анализ воды на загрязнение
По словам В. Бенкунскаса, в районе авиакатастрофы специалисты муниципального предприятия Grinda проведут анализ воды на загрязнение.
„Пламени и дыма больше нет. Но замеры, конечно, будут произведены. В свою очередь, специалисты Grinda проведут анализ всех грунтовых колодцев – как канализационных, так и водных, которые находятся вокруг. Затем мы опубликуем информацию, есть ли какой-нибудь риск загрязнения воды. На месте происшествия всё проводится быстро“, – заверил мэр.
ELTA напоминает, что понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.
Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе – расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.