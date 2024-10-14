В Вильнюсе в реке Нерис обнаружен утопленник

Очевидец позвонил по номеру 112 и сказал, что в реке, около ул. А.Гоштауто видит тело человека. Он сказал, что течение несет тело в сторону парка Вингис.
По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, в 9.28 ч. тело заметили в реке около ул. А.Гоштауто.
Согласно первичной информации, пожарные-спасатели достали тело из-под баржи и передали полиции“, – сказала Зданявичене.
Мужчина, который заметил тело, сказал Delfi, что участвовал в поисках пропавшего 15-летнего Матаса.
„Я участвовал в поисках, не сегодня, в другие дни. Сейчас заметил тело случайно. С другой стороны реки человек заметил объект, напоминающий тело. Они вызвали полицию, шли вдоль берега. Люди кричали, где видят, указывали место. Видимо тело, где-то раньше зацепилось, а сейчас его несло течение. Здесь поворот реки, где суда““, – сказал очевидец.
По его словам, по внешним данным тело похоже на тело пропавшего Матаса.
Delfi напоминает, что 30 сентября в Вильнюсе без вести пропал 15-летний подросток. Его интенсивно искали в реке и вдоль ее берегов. Пока неясно, точно ли обнаружено тело Матаса.