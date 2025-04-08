2025.04.08 14:19

В Вильнюсе в подвале многоквартирного дома пожарные-спасатели собрали ртуть

 
ru.DELFI.lt

8 апреля вильнюсским пожарным-спасателям сообщили о том, что в подвале многоквартирного дома разлилась ртуть.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 8 апреля, в 11.49 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, в подвале дома 18С на ул. Й.Басанавичюса обнаружили разлившуюся ртуть.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели и автомобиль бригады, отвечающей за химические работы.

Сообщается, что было собрано 50 г ртути с примесями.

Пожарные-спасатели проверили подъезд, по предварительным данным, в подъезде следов ртути не обнаружено. Специалисты проверяют качество воздуха в квартирах первого этажа. В одной квартире провести проверку не удалось, потому что не было хозяина. В другой концентрация была незначительной и опасности для здоровья не представляла.

Ртуть в подвале обнаружил человек, который недавно купил квартиру в этом доме.

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