В Вильнюсе в подвале многоквартирного дома пожарные-спасатели собирают ртуть

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 8 апреля, в 11.49 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, в подвале дома на ул. Й.Басанавичюса обнаружили разлившуюся ртуть.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели и автомобиль бригады, отвечающей за химические работы.

Сообщается, что было собрано 20-30 г ртути с примесями.