В Вильнюсе в кафе торгового центра BIG произошел пожар

Как сообщила Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене, в 11.14 час. поступило сообщение о пожаре в торговом центре BIG.
„Оказалось, что возгорание началось в электрощите одного из кафе. Сотрудники службы безопасности, применив огнетушители, потушили возгорание. Люди самостоятельно покинули кафе“, - рассказала Э. Зданявичене.
По словам представителя ДПБС, в ходе инцидента никто не пострадал.
Как сообщила управляющая торговым центром BIG Vilnius Гинтауте Радушене, после того как в торговом центре возник пожар и сработала пожарная сигнализация, произошла эвакуация.
„Были вызваны специальные службы, пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. Мы всесторонне сотрудничаем со службами, проводится расследование для установления обстоятельств происшествия“, - сказала Г. Радушене.
По ее словам, после эвакуация была отменена, и посетители снова могут вернуться в торговый центр.