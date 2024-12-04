В Вильнюсе в кафе торгового центра BIG произошел пожар

Как сообщила Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене, в 11.14 час. поступило сообщение о пожаре в торговом центре BIG.

„Оказалось, что возгорание началось в электрощите одного из кафе. Сотрудники службы безопасности, применив огнетушители, потушили возгорание. Люди самостоятельно покинули кафе“, - рассказала Э. Зданявичене.

По словам представителя ДПБС, в ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщила управляющая торговым центром BIG Vilnius Гинтауте Радушене, после того как в торговом центре возник пожар и сработала пожарная сигнализация, произошла эвакуация.