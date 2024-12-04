2024.12.04 12:54

В Вильнюсе в кафе торгового центра BIG произошел пожар

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA

В среду в кафе Sushi Express торгового центра BIG в Вильнюсе произошел пожар, никто не пострадал.

Как сообщила Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене, в 11.14 час. поступило сообщение о пожаре в торговом центре BIG.

„Оказалось, что возгорание началось в электрощите одного из кафе. Сотрудники службы безопасности, применив огнетушители, потушили возгорание. Люди самостоятельно покинули кафе“, - рассказала Э. Зданявичене.

По словам представителя ДПБС, в ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщила управляющая торговым центром BIG Vilnius Гинтауте Радушене, после того как в торговом центре возник пожар и сработала пожарная сигнализация, произошла эвакуация.

„Были вызваны специальные службы, пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. Мы всесторонне сотрудничаем со службами, проводится расследование для установления обстоятельств происшествия“, - сказала Г. Радушене.

По ее словам, после эвакуация была отменена, и посетители снова могут вернуться в торговый центр.

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