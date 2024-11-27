2024.11.27 14:45

В Вильнюсе в ДТП попал троллейбус – заехал на тротуар и снес дорожный знак

 
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Во вторник в Вильнюсе в ДТП попал троллейбус.

Полиция информировала, что 26 ноября, с 17 ч. стали поступать сообщения о том, что в Вильнюсе, на ул. Жигиманту, произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля Mitsubishi.

Очевидцы сказали, что в ДТП могла пострадать водитель легковушки и 11-месячный младенец, однако скорая выяснила, что никто не пострадал.

Прохожие также не пострадали.

Полиция выяснила, что водитель Mitsubishi, поворачивая на ул. Радвилу (второстепенную дорогу), не пропустила ехавший по главной дороге троллейбус. Троллейбус заехал на тротуар.

Во время ДТП троллейбус снес дорожный знак и сломал небольшое дерево.

Водители заполнили декларацию.

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