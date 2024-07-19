В Вильнюсе в автосервисе загорелся микроавтобус, на ноги подняли пожарных-спасателей

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что информация о пожаре поступила 18 июля, в 21.39 ч. На место происшествия выехали 6 машин пожарной службы.
К приезду пожарных открытого огня не было, но ощущался запах гари. Через окно пожарные увидели горевший микроавтобус Peugeot.
Помещение площадью 200 кв. м было задымлено. Пожар потушили в течение 30 минут.
Обгорела задняя фара, багажные двери, электропроводка.
В здании установлены детекторы дыма.
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