В Вильнюсе угрожали взорвать здание в центре города

15 июня около 10:30 в полицию Вильнюса обратилась женщина 1984 года рождения.

Она сообщила, что около 10 часов утра того же дня получила по телефону SMS-сообщение. В нем говорилось, что на улице А. Якшто в Вильнюсе заложена взрывчатка.

Угрожавший сообщил, что взрыв произойдет в 15:00. Саперы отряда антитеррористических операций „Арас“ проверили помещение, но не нашли никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ.