2024.08.22 11:11

В Вильнюсе угнан Mercedes-Benz стоимостью 82 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
"Mercedes-Benz GLE"
"Mercedes-Benz GLE"
ФОТО: Vytautas Pilkauskas

В Вильнюсе, с улицы Гарюну, угнан новый автомобиль, ущерб составляет почти 82 тыс. евро.

Как сообщили в полиции, в среду вечером, около 20.59 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился мужчина, который сообщил, что со стоянки на улице Гарюну был угнан автомобиль Mercedes-Benz GLE 450d, принадлежащий компании.

Автомобиль 2024 г. в. оценен в 81 тыс. 943 евро.

Предполагается, что злоумышленники могли угнать автомобиль в период с 8 июля по день обращения в полицию.

Полиция собрала материалы по факту хищения дорогостоящего чужого имущества.

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