В Вильнюсе угнан Mercedes-Benz стоимостью 82 000 евро

Как сообщили в полиции, в среду вечером, около 20.59 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился мужчина, который сообщил, что со стоянки на улице Гарюну был угнан автомобиль Mercedes-Benz GLE 450d, принадлежащий компании.
Автомобиль 2024 г. в. оценен в 81 тыс. 943 евро.
Предполагается, что злоумышленники могли угнать автомобиль в период с 8 июля по день обращения в полицию.
Полиция собрала материалы по факту хищения дорогостоящего чужого имущества.
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