В Вильнюсе студент выстрелил в голову своему отцу

Департамент полиции сообщает, что 18 ноября, в 00.36 ч. в Вильнюсе, в доме на ул. Калнену, во время конфликта мужчина из пистолета выстрелил в голову своему отцу (1979 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия найден легальный пистолет PM калибра 9 мм, принадлежавший пострадавшему.

Сначала сообщалось, что подозреваемый – курсант Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса (2002 г.р.) был взят под стражу.

Представители Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса уточнили информацию - подозреваемый является студентом Биологического факультета Вильнюсского университета. Он также является слушателем курсов младших офицеров в академии, которые проводят в выходные дни.