2024.12.14 07:12

В Вильнюсе столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля

 

13 декабря вечером в микрорайоне Жирмунай (Вильнюс) произошло серьезное ДТП: столкнулись BMW и Toyota Prius. После этого автомобиль BMW столкнулся с троллейбусом. К счастью, люди в ДТП не пострадали, но из-за ДТП машины ездили по стоянке у торгового центра.

На месте происшествия водитель BMW сказал журналисту Delfi, что он ехал по ул. Жирмуну в сторону центра. Слева, с ул. Лакуну, выехал автомобиль Toyota Prius и не пропустил ехавший по главной дороге BMW.

После столкновения в машине раскрылись подушки безопасности. Водитель BMW не видел дороги, поэтому выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом 12 маршрута. Водитель троллейбуса не успела перестроиться.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель троллейбуса не пострадали. По данным полиции, водители были трезвыми. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

Из-за ДТП была перекрыта улица Жирмуну, полиция направляла машины в объезд через стоянку торгового центра.

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