В Вильнюсе столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля

На месте происшествия водитель BMW сказал журналисту Delfi, что он ехал по ул. Жирмуну в сторону центра. Слева, с ул. Лакуну, выехал автомобиль Toyota Prius и не пропустил ехавший по главной дороге BMW.

После столкновения в машине раскрылись подушки безопасности. Водитель BMW не видел дороги, поэтому выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом 12 маршрута. Водитель троллейбуса не успела перестроиться.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель троллейбуса не пострадали. По данным полиции, водители были трезвыми. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.