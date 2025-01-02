В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадали три человека

По данным Вильнюсской полиции, столкнулись автомобили Toyota RAV 4, Škoda Octavia и VW Scirocco. ДТП произошло сразу за Валакампяйским мостом, на пути из Жирмунай в сторону Неменчинского шоссе.

Столкнулись автомобили, ехавшие в одном направлении. Во время ДТП дорожное покрытие было мокрым и скользким. После столкновения у внедорожника отвалилось колесо. По предварительным данным, врачи осмотрели пострадавших мужчину, женщину и месячного младенца.