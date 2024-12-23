2024.12.23 15:19

В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина

 

В понедельник в полдень по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Юстинишкес столкнулись три автомобиля. На место происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

Сообщение о ДТП в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, поступило в 12.35 ч., оно было передано через автоматическую систему вызова помощи автомобиля Dacia.

Полиция перезвонила водителю и выяснила, что около поворота к гаражам столкнулись три автомобиля. Сообщалось, что один из водителей находится в шоковом состоянии.

По предварительным данным, в одном из автомобилей был зажат ребенок, в другом пострадала женщина.

На месте происшествия выяснилось, что ребенок не был зажат. Девочку 2016 г.р. осмотрели врачи, у нее диагностировали ушиб головы. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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