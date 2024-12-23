В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина

Сообщение о ДТП в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, поступило в 12.35 ч., оно было передано через автоматическую систему вызова помощи автомобиля Dacia.

Полиция перезвонила водителю и выяснила, что около поворота к гаражам столкнулись три автомобиля. Сообщалось, что один из водителей находится в шоковом состоянии.

По предварительным данным, в одном из автомобилей был зажат ребенок, в другом пострадала женщина.

На месте происшествия выяснилось, что ребенок не был зажат. Девочку 2016 г.р. осмотрели врачи, у нее диагностировали ушиб головы. Ребенку назначено амбулаторное лечение.