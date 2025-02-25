В Вильнюсе столкнулись два автомобиля – зажатого человека освобождали пожарные-спасатели

В 12.28 ч. поступила информация о ДТП на ул. П.Вилейшё, в Вильнюсе. Столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сказали, что дверца одной из машин не открывается, в авто находится пострадавший мужчина примерно 50 лет.

На место происшествия выехала скорая, пожарные-спасатели и полиция.

Пострадавшего пассажира Chrysler освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.

Выяснилось, что после столкновения Honda CR-V съехал с дороги и врезался в забор, если бы не забор, то автомобиль оказался бы в реке.