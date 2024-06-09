2024.06.09 20:34

В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, один врезался в столб

 
ru.DELFI.lt
Avarija Rinktinės g. Vilniuje
Avarija Rinktinės g. Vilniuje
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

В воскресенье было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул Ринктинес, произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, пострадал один человек.

Полиция информировала,что 9 июня, в 18.40 ч. поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, один из них еще врезался в столб. Помощь врачей потребовалась гражданину Италии 1982 г.р.

По данным пожарных-спасателей, никто не был зажат. Место происшествия убрали пожарные.

Столкнулись два автомобиля: Toyota и BMW. BMW еще ударился в столб. По словам очевидцев, водитель этого автомобиля сбежал. Вскоре полиция задержала его недалеко от места ДТП. Водитель был пьян - 1,4 промилле. Подозревают также, что он мог употреблять наркотики, поэтому его увезли на проверку в больницу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии