В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, один врезался в столб

Полиция информировала,что 9 июня, в 18.40 ч. поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, один из них еще врезался в столб. Помощь врачей потребовалась гражданину Италии 1982 г.р.

Столкнулись два автомобиля: Toyota и BMW. BMW еще ударился в столб. По словам очевидцев, водитель этого автомобиля сбежал. Вскоре полиция задержала его недалеко от места ДТП. Водитель был пьян - 1,4 промилле. Подозревают также, что он мог употреблять наркотики, поэтому его увезли на проверку в больницу.