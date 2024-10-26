В Вильнюсе совершили поджог Центра белорусской культуры и общины

В центре подожгли двери, оставили надписи на здании - Dink iš Lietuvos („Убирайся из Литвы“) и зарисовали мурал. В самом здании пахнет гарью, но субботние занятия решили не отменять.

Напоминаем, что это не первый случай выпада в сторону белорусских организаций, которые находятся в Вильнюсе. В сентябре в Вильнюсе неизвестные выстрелили из пневматического оружия в окно помещения, в котором проводит службы белорусский православный приход Константинопольского патриархата. А в июне был совершен выпад против магазина белорусского оппозиционера Дмитрия Фурманова.