2024.10.26 13:39

В Вильнюсе совершили поджог Центра белорусской культуры и общины

 
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Центр белорусской культуры
Центр белорусской культуры
ФОТО: Facebook

В Вильнюсе сегодня подожгли Центр белорусской культуры и общины, который находится по адресу Вильняус, 20.

В центре подожгли двери, оставили надписи на здании - Dink iš Lietuvos („Убирайся из Литвы“) и зарисовали мурал. В самом здании пахнет гарью, но субботние занятия решили не отменять.

Центр белорусской культуры


Сотрудники Белорусского центра вызвали полицию.

Напоминаем, что это не первый случай выпада в сторону белорусских организаций, которые находятся в Вильнюсе. В сентябре в Вильнюсе неизвестные выстрелили из пневматического оружия в окно помещения, в котором проводит службы белорусский православный приход Константинопольского патриархата. А в июне был совершен выпад против магазина белорусского оппозиционера Дмитрия Фурманова.

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