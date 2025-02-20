В Вильнюсе сообщается о взрыве и пожаре в гаражном массиве

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Вильнюсе, на Судервском шоссе, в 13.05 ч. загорелись два гаража.

Звонивший сказал, что услышал взрыв, а потом увидел густой дым. На место происшествия выехали три автоцистерны. По предварительным данным, врачи увезли 53-летнего пострадавшего.

По словам очевидцев, в гараже двое мужчин чинили газовое оборудование автомобиля. Взрывной волной была разрушена перегородка между двумя гаражами, был поврежден автомобиль Volvo.