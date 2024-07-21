2024.07.21 07:02

В Вильнюсе с моста Короля Миндаугаса упал мужчина

 
ru.DELFI.lt

20 июля по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе с моста Короля Миндаугаса упал мужчина.

Сообщение о несчастье поступило в 17.07 ч.

Очевидцы видели человека, который плыл по течению, а потом нырнул под воду и больше не появился на поверхности.

На место происшествия приехала полиция, пожарные- спасатели и водолазы. В 17.15 ч. пожарные-спасатели спустили на реку лодку и стали осматривать реку между Зеленым и Белым мостом.

Журналист Delfi зафиксировал поисковую операцию. Тело обнаружили в том месте, где высаживаются байдарочники. Привести в чувство мужчину не удалось, он скончался.

Iš Neries ištraukto vyro atgaivinti nepavyko

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии