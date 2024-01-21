В Вильнюсе пьяный вор попался на украденной машине

Остановленный на ул. Озо водитель из Таджикистана утверждал, что оставил права дома. Поскольку в базах данных полиции Литвы нет информации о водительских правах, выданных за рубежом, иностранные водители должны иметь при себе этот документ. Мужчине вручили повестку о явке в Дорожную полицию. Если выяснится, что у него нет прав, ему придется заплатить штраф в размере 300 евро и он он будет лишен права вождения в Литве на год.