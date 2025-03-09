2025.03.09 10:47

В Вильнюсе пьяный водитель грузовика сбил дорожные знаки и завершил поездку в придорожной канаве

 
ru.DELFI.lt
Joninių reidas Vilniuje
Joninių reidas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

Полиция сообщает, что 8 марта около 16.41 в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, тягач Daf XF460FT с прицепом Schmitz SCS24L сбил два дорожных знака и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Сообщается, что грузовик был обнаружен в Вильнюсском районе, в поселке Дукштай, съехавшим с дороги в придорожную канаву.

У водителя большегрузного транспортного средства (1961 г.р.) установлено 2,58 промилле.

Начато досудебное расследование по 1 ч. статьи 2811 Уголовного кодекса Литовской Республики (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Лицо, управлявшее транспортным средством, трактором или самоходной машиной либо предоставлявшее практические уроки по вождению в состоянии алкогольного опьянения, если при этом установлено, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови 1,51 промилле и более, либо уклонившееся от прохождения теста на трезвость при наличии у него признаков опьянения, либо употребившее спиртные напитки после дорожно-транспортного происшествия до установления обстоятельств происшествия и при этом установлено, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови 1,51 промилле и более, наказывается штрафом или арестом, или лишением свободы на срок до одного года.

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