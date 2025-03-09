В Вильнюсе пьяный водитель грузовика сбил дорожные знаки и завершил поездку в придорожной канаве

Лицо, управлявшее транспортным средством, трактором или самоходной машиной либо предоставлявшее практические уроки по вождению в состоянии алкогольного опьянения, если при этом установлено, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови 1,51 промилле и более, либо уклонившееся от прохождения теста на трезвость при наличии у него признаков опьянения, либо употребившее спиртные напитки после дорожно-транспортного происшествия до установления обстоятельств происшествия и при этом установлено, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя в крови 1,51 промилле и более, наказывается штрафом или арестом, или лишением свободы на срок до одного года.