В Вильнюсе пьяный водитель Chrysler совершил ДТП

По данным полиции, авария произошла в четверг около 14.39 ч.
Автомобиль Chrysler, которым управлял 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1.10 промилле), не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся прямо по главной дороге автомобилем BMW, которым управлял 41-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали 45-летний пассажир Chrysler и водитель BMW.
После оказания медицинской помощи в больнице пострадавшие проходят лечение амбулаторно.
По факту ДТП начато предварительное расследование.