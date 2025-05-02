2025.05.02 09:36

В Вильнюсе пьяный водитель Chrysler совершил ДТП

 
пострадали 2 человека
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе на улице Жалюю яжеру пьяный водитель совершил ДТП, в результате которого пострадали его пассажир и водитель другого автомобиля.

По данным полиции, авария произошла в четверг около 14.39 ч.

Автомобиль Chrysler, которым управлял 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1.10 промилле), не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся прямо по главной дороге автомобилем BMW, которым управлял 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 45-летний пассажир Chrysler и водитель BMW.

После оказания медицинской помощи в больнице пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

По факту ДТП начато предварительное расследование.

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