В Вильнюсе пьяный мужчина угрожал оружием врачам и полицейским

Как сообщили в полиции, 25 января около 16.50 в Вильнюсе, на улице Пашилайчю, в ходе реагирования сотрудниками полиции на сообщение об угрозе жизни, находившийся в квартире нетрезвый (2.40промилле) житель (1980 г.р.) начал вести себя агрессивно и, не выполнил законные требования сотрудников полиции, вытащил предмет, похожий на огнестрельное оружие и начал угрожать им медикам скорой помощи и сотрудникам полиции. На месте происшествия был обнаружен и изъят предположительно пневматический пистолет.
Подозреваемый заключен под стражу. По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Литовской Республики (сопротивление государственному служащему или лицу, исполняющему функции общественного администрирования).
Указывается, что лицо, оказывающее сопротивление государственному служащему или иному лицу, исполняющему функции общественного администрирования путем немедленного применения или угрозы применения физического насилия, наказывается общественными работами или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет.