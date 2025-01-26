В Вильнюсе пьяный мужчина угрожал оружием врачам и полицейским

Как сообщили в полиции, 25 января около 16.50 в Вильнюсе, на улице Пашилайчю, в ходе реагирования сотрудниками полиции на сообщение об угрозе жизни, находившийся в квартире нетрезвый (2.40промилле) житель (1980 г.р.) начал вести себя агрессивно и, не выполнил законные требования сотрудников полиции, вытащил предмет, похожий на огнестрельное оружие и начал угрожать им медикам скорой помощи и сотрудникам полиции. На месте происшествия был обнаружен и изъят предположительно пневматический пистолет.