В Вильнюсе пропавшего подростка будут искать байдарочники

„Полиция также просит водителей, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали в понедельник, 30 сентября, утром с 4.20 утра до 8.00 час. по улицам Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шило, если есть видеорегистратор и видеозаписи, поделиться с полицией“, – рассказала Elta представитель полиции Самороковская.

Во вторник стало известно, что к поискам подростка подключились волонтеры Общества Красного Креста, стрелки. Полиция также обратилась за помощью к водителям.

„Поиски юноши продолжаются, сегодня основной локацией станет река Нерис – по реке проплывут байдарочники, поднимут дроны. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока мы его не найдем“, – сообщила представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Приметы юноши: рост примерно 175 см, худощавое телосложение, волосы – серо-каштановые, коротко стриженые. Выходя на улицу, он мог быть одет в черные шорты и свитер.

Если вы заметили человека, соответствующего указанным приметам, немедленно позвоните по номеру 112 или +370 700 56007.

Поиски юноши продолжаются уже третьи сутки, пожарные спасатели также безуспешно его искали.

Во вторник пожарные обыскали реку Нерис от моста Шило до Лаздинайского моста. При перемещении по реке от моста Шило до Лаздинайского моста были осмотрены оба берега реки, а участок от моста Шило до Лаздинайского моста проверен гидролокатором. Поиск предположительно утонувшего юноши не дал результатов.