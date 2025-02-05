2025.02.05 15:43

В Вильнюсе пропал несовершеннолетний

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dingęs nepilnametis
Dingęs nepilnametis
ФОТО: Policijos nuotr.

Полиция разыскивает пропавшего 4 февраля в столице 16-летнего Винцентаса Гедриса.

Сообщается, что молодой человек 4 февраля, около 14 ч. вышел из магазина Grūstė на ул. Жирмуну, но домой так и не вернулся.

Приметы: рост 182 см, крупного телосложения, рыжие волосы. На подростке была рыже-зеленая длинная куртка с капюшоном, серые брюки, черные ботинки, синяя шапка. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просьба связаться со следователем Далюсом Микульскисом Daliųпо номеру +370 700 58103, +370 616 07685, эл. п. dalius.mikulskis@policija.lt или звонить по номеру 112.

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