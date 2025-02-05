В Вильнюсе пропал несовершеннолетний

Сообщается, что молодой человек 4 февраля, около 14 ч. вышел из магазина Grūstė на ул. Жирмуну, но домой так и не вернулся.

Приметы: рост 182 см, крупного телосложения, рыжие волосы. На подростке была рыже-зеленая длинная куртка с капюшоном, серые брюки, черные ботинки, синяя шапка. С собой у него был черный рюкзак.