В Вильнюсе пропал несовершеннолетний

Сообщается, что молодой человек 4 февраля, около 14 ч. вышел из магазина Grūstė на ул. Жирмуну, но домой так и не вернулся.
Приметы: рост 182 см, крупного телосложения, рыжие волосы. На подростке была рыже-зеленая длинная куртка с капюшоном, серые брюки, черные ботинки, синяя шапка. С собой у него был черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просьба связаться со следователем Далюсом Микульскисом Daliųпо номеру +370 700 58103, +370 616 07685, эл. п. dalius.mikulskis@policija.lt или звонить по номеру 112.
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