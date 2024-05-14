2024.05.14 15:38

В Вильнюсе пропал без вести пятнадцатилетний подросток

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus aps. VPK

Сотрудники Второго комиссариата полиции города Вильнюс Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда разыскивают пропавшего без вести Альбертаса Крушинскаса-Губареваса, 2008 года рождения.

Согласно сообщению полиции, 15 февраля этого года примерно в 19 час. 30 мин. пятнадцатилетний подросток ушел из вильнюсского дома социального опеки "Гиле" и до сих пор не вернулся.

Описание пропавшего Альбертаса Крушинскаса-Губареваса: рост около 163 см, темные волосы до ушей (сейчас побрился налысо), худощавое телосложение, отличительная черта: след ожога от подбородка до груди.

15-летний подросток ушел в красных спортивных штанах, черной куртке, белых кроссовках и черном шейном платке.

Просим лиц, видевших этого несовершеннолетнего или знающих его местонахождение, немедленно сообщить старшему следователю 1-ого отдела Второго комиссариата полиции города Вильнюс Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Гене Маркявичене: номер телефона 8 700 56719, эл. почта: gene.markeviciene@policija.lt или позвонить по номеру экстренных служб 112.

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