В Вильнюсе произошло ДТП: столкнулись три автомобиля

В полицию поступило сразу несколько сообщений. В 14.28 ч. сообщили, что столкнулись автомобиль Suzuki и два автомобиля VW. Один из водителей говорил только по-русски. Звонивший не смог с ним договориться, поэтому вызвал полицию.

В 15.03 ч. сообщили, что столкнулись 4 автомобиля и мотоцикл.

Звонивший сказал, что помощь врачей не нужна. Из-за ДТП образовался затор.

На месте происшествия полиция выяснила, что в ДТП участвовали всего два автомобиля - VW Golf и Suzuki. Другие транспортные средства или ехали мимо или остановились, чтобы помочь.

По данным полиции, VW Golf, которым управлял иностранец 1973 г.р. врезался в остановившийся автомобиль Suzuki, а тот в другой VW Golf.