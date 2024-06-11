В Вильнюсе произошло ДТП, полиция разыскивает виновника

ДТП на ул. Дукшту произошло в 7.50 ч. В полицию сообщили о том, что на дороге, около магазина Maxima лежи и не встает водитель мотороллера.

По предварительным данным, водитель был в сознании. Выяснилось, что мотороллер столкнулся с белым автомобилем, водитель которого с места происшествия уехал. Очевидцы ДТП передали полиции номер автомобиля, водителя ищет полиция.

Пострадавшего врачи скорой увезли больницу. Из-за ДТП образовались заторы.

Отец пострадавшего, который был на месте происшествия, сказал, что сын ехал в школу, когда со второстепенной дороги выехал BMW и сбил его. Автомобиль с места ДТП уехал, оставив несовершеннолетнего без помощи.

У подростка сломана нога.