2024.06.11 10:15

В Вильнюсе произошло ДТП, полиция разыскивает виновника

 
ru.DELFI.lt
Motorolerio avarija Vilniuje
Motorolerio avarija Vilniuje
ФОТО: Delfi

Во вторник в столице Литвы неизвестный автомобиль сбил человека на мотороллере.

ДТП на ул. Дукшту произошло в 7.50 ч. В полицию сообщили о том, что на дороге, около магазина Maxima лежи и не встает водитель мотороллера.

По предварительным данным, водитель был в сознании. Выяснилось, что мотороллер столкнулся с белым автомобилем, водитель которого с места происшествия уехал. Очевидцы ДТП передали полиции номер автомобиля, водителя ищет полиция.

Пострадавшего врачи скорой увезли больницу. Из-за ДТП образовались заторы.

Отец пострадавшего, который был на месте происшествия, сказал, что сын ехал в школу, когда со второстепенной дороги выехал BMW и сбил его. Автомобиль с места ДТП уехал, оставив несовершеннолетнего без помощи.

У подростка сломана нога.

В автомобиле разбит радиатор - вытекла охлаждающая жидкость. Отец пострадавшего по следам на дороге пытался догнать нарушителя, но тот скрылся во дворах.

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