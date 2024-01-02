В Вильнюсе произошел взрыв в доме: пострадали пять человек, обнаружено обгоревшее тело

Портал 15min.lt сообщает, что пожарный-спасатель Витаутас Нянартавичюс, работающий на месте происшествия, сказал журналистам, что, по последним данным, пострадали пять человек, в одной из квартир может находиться ребенок.
"Видимо, самая печальная информация, это то, что в доме может оставаться ребенок(...) Есть такая информация... Мы ее получили от матери ребенка, женщину увезли в больницу, подробностей у нас пока нет", – сказал пожарный-спасатель.
Delfi удалось выяснить, что женщина, которую выводили из дома кричала и повторяла, что там остался ее ребенок.
По предварительным данным, во время взрыва в детском саду, находящемся около дома, было 150 детей, они также были эвакуированы. Сейчас в детском саду находятся эвакуированные жители дома. Всего эвакуировано около 40 человек, им привезли теплые напитки и необходимые вещи.
По данным полиции, в 15.38 ч. пожарные-спасатели информировали полицию о том, что на пожарище обнаружено обгоревшее тело. Сообщается, что это, скорее всего, тело взрослого человека.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 11.15 ч. сообщили о пожаре на ул. Виршулишкю в пятиэтажном доме. Единый центр помощи информировал, что в многоквартирном доме произошел взрыв. По словам очевидцев, взорвался газ.
По предварительным данным, горят четыре квартиры на четвертом и на пятом этажах. Из дома эвакуируют жителей. Людей с пятого этажа эвакуировали с помощью автолестницы.
Пожар тушат многочисленные наряды полиции.
По данным пожарных-спасателей, из горящей квартиры пожарные вынесли одного человека и передали его в руки врачей.
По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, во время пожара пострадали пять человек, их увезли в больницу.
На место происшествия выехали 10 автоцистерн и автолестницы. Во время пожара были повреждены конструкции здания, рухнули перекрытия в горевших квартирах. Все это осложнило работу пожарных-спасателей.
На месте происшествия работает множество полиции, они перекрыли движение на улице. Дежурят несколько экипажей скорой.