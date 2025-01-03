В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме: никто не пострадал, хозяин квартиры задержан

„Хозяина квартиры взяли под арест, но пока не допросили. Его увезли в больницу на осмотр. Он визуально не пострадал, но все равно его осмотрят врачи. Видно, что человек был пьян, вот его увезли, чтобы проверить на трезвость. Когда появится возможность, мужчину допросят, я думаю, причины взрыва выявят“, – сказал генкомиссар.