В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме: никто не пострадал, хозяин квартиры задержан

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 3 января, в 11.44 ч. поступило сообщение о том, что в доме, на ул. Дзуку произошел взрыв в многоквартирном доме. Звонивший сказал, что дыма не видит.
Пожарные-спасатели на месте выяснили, что взрыв произошел на пятом этаже дома, в квартире выбиты окна.
Жители дома были эвакуированы, вход в дом огорожен.
Пожарные-спасатели попали в квартиру, обнаружили там мужчину. Его осмотрели врачи и передали в руки полиции.
Выяснилось, что взрыв был серьезным. В квартире рухнуло внутреннее перекрытие, накренились конструкции, обрушилась крыша.
Подозревают, что причиной взрыва была утечка газа, вызванная находившимся в квартире человеком. Полиция общалась с ним на месте происшествия. Мужчина был задержан.
Специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Марюс Павалкис сказал, что взрыв произошел в одной из квартир дома номер 10А на ул. Дзуку. Первые машины пожарных прибыли на место происшествия через четыре минуты (в 11.48 ч.), было видно, что некоторые окна в доме выбиты, внешние конструкции здания повреждены.
„Когда мы попали в помещение, стало ясно, что повреждения серьезнее, рухнула перегородка, повреждены конструкции крыши над квартирой, в которой произошел взрыв“, – сказал он.
На месте работали 40 пожарных-спасателей, был введен план „Щит“.
Пострадавших не было, жители дома сами покинули квартиры. Тех, кто нуждался во временном приюте, направили в детский сад, который находится поблизости.
„По предварительным данным, в детский сад пошли восемь жителей, другие разъехались - кто к родственникам, кто к друзьям, кто в свои другие квартиры“, – сказал Павалькис.
Он не мог сказать, что стало причиной взрыва.
Генкомиссар Литовской полиции Арунас Паулаускас сказал, что вместе с пожарными-спасателями на место происшествия приехала и полиция. Полицейские задержали хозяина квартиры, в которой произошел взрыв.
По предварительным данным полиции, причиной взрыва могла быть утечка газа. Квартиру осмотрели саперы антитеррористического отряда „Арас“.
„По предварительным данным, никаких остатков взрывчатых веществ не обнаружено, и пока, насколько мне известно, рабочая версия, неподтвержденная, но, по предварительным данным, мы считаем, что причиной взрыва могла быть утечка газа“, – сказал генкомиссар.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Начато расследование по 2 ч. 187 ст. УК ЛР (уничтожение или порча имущества).
Причину утечки газа, по словам Паулаускас, пока назвать сложно.
Сегодня, по его словам, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть версию преднамеренных действий. Планируется допросить хозяина квартиры.
„Хозяина квартиры взяли под арест, но пока не допросили. Его увезли в больницу на осмотр. Он визуально не пострадал, но все равно его осмотрят врачи. Видно, что человек был пьян, вот его увезли, чтобы проверить на трезвость. Когда появится возможность, мужчину допросят, я думаю, причины взрыва выявят“, – сказал генкомиссар.
Хозяину квартиры 32 года. Во время взрыва он находился в квартире один.
По словам Паулаускаса, часть жителей сможет вернуться домой, другим муниципалитет предложит временное жилье.
„Сейчас здание осматривают инспекторы, оценивают риски. Думаю, в ближайшее время выяснится, кто сможет вернуться домой, а кому пока придется жить в предоставленных муниципалитетом квартирах“, – сказал он.
По данным генкомиссара, из дома эвакуировали 8 жителей.
На место происшествия приехал и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскаc. Он сказал, что при визуальном осмотре видно, что повреждена внешняя стена дома, элемент перекрытия крыши, поэтому готовят план по укреплению конструкций.
После того как все это сделают, домой смогут вернуться как минимум жители соседних подъездов. Возможно, эти работы выполнят сегодня вечером или завтра утром.
„Конечно, это, может прозвучит странно, но несчастье, которое сегодня произошло, завершилось самым счастливым способом. Никто не пострадал, жертв нет, а мы видим, что на земле лежат куски железобетонной опоры, значит, могли пострадать и люди, находившиеся рядом с домом и соседние квартиры могли сильнее пострадать. Поэтому это несчастье закончилось достаточно счастливо“, – сказал Бенкунскас.
По свидетельству соседей, взрыв был сильным. Во время взрыва в квартирах сместились вещи и мебель. Жители сами покинули дом, поэтому никто во время инцидента не пострадал.
Жители говорили, что незнакомы с соседом, в квартире которого произошел взрыв. Однако потом некоторые из них сказали, что он употребляет наркотики и возможно был и сегодня в состоянии наркотического опьянения.
Один из соседей видел, как мужчину выводили из подъезда. По его словам, он с виду казался под воздействием наркотиков, выглядел счастливым. Позже он пинался в полицейском авто и жаловался на то, что ему холодно.
На место происшествия приехали волонтеры „Красного креста“ и Инспекции по строительству.