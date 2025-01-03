В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме

Подозревают, что причиной взрыва была утечка газа, вызванная находившимся в квартире человеком. Полиция общается с ним на месте происшествия.

Пожарные-спасатели попали в квартиру, обнаружили там мужчину. Его осмотрели врачи и передали в руки полиции.

Пожарные-спасатели на месте выяснили, что взрыв произошел на пятом этаже дома, в квартире выбиты окна.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, 3 января, в 11.44 ч. поступило сообщение о том, что в доме, на ул. Дзуку произошел взрыв в многоквартирном доме. Звонивший сказал, что дыма не видит.

По свидетельству соседей, взрыв был сильным. Во время взрыва в квартирах сместились вещи и мебель. Жители сами покинули дом, поэтому никто во время инцидента не пострадал.

Жители говорили, что незнакомы с соседом, в квартире которого произошел взрыв. Однако потом некоторые из них сказали, что он употребляет наркотики и возможно был и сегодня в состоянии наркотического опьянения.

Один из соседей видел, как мужчину выводили из подъезда. По его словам, он с виду казался под воздействием наркотиков, выглядел счастливым. Позже он пинался в полицейском авто и жаловался на то, что ему холодно.

На место происшествия приехали волонтеры „Красного креста“ и Инспекции по строительству.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!