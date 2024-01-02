В Вильнюсе произошел взрыв в доме: пострадали пять человек, обнаружено обгоревшее тело

Пожилой житель этого дома сказал, что взрыв произошел в квартире над его квартирой (сам мужчина живет на 1 этаже).

Жительница третьего этажа сказала, что сначала не поняла, что случилось. "Весь дом затрясся. Мы тогда не испугались, стали думать, в чем дело. Решили посмотреть, в чем дело, в окно увидели дым", – рассказала она.

"Подтверждена информация, что не хватает одного ребенка, – сказал Гурявичюс. – Мы предполагаем, что в квартире, где произошел взрыв, мог находиться еще один человек. Мы пока в этом не уверены, надо убедиться".

Жителей примерно 30 квартир удалось эвакуировать, но, возможно, сделать это удалось не всем.

"Ситуация достаточно сложная, поскольку после взрыва и пожара конструкции здания были повреждены, утратили стабильность, на некоторые этажи сложно попасть, поскольку обвалились перекрытия", – сказал он.

Представитель пожарных-спасателей Донатас Гурявичюс сообщил, что спустя 5 часов после поступления вызова, продолжается тушение пожара и спасательные работы, когда они завершаться, неясно.

"Я думал, началась война, думал, прилетел дрон, – сказал он, а на вопрос, пострадало ли его имущество ответил. – Во время взрыва - нет, но все залито водой во время тушения".

Портал 15min.lt сообщает, что пожарный-спасатель Витаутас Нянартавичюс, работающий на месте происшествия, сказал журналистам, что, по последним данным, пострадали пять человек, в одной из квартир может находиться ребенок.

"Видимо, самая печальная информация, это то, что в доме может оставаться ребенок(...) Есть такая информация... Мы ее получили от матери ребенка, женщину увезли в больницу, подробностей у нас пока нет", – сказал пожарный-спасатель.

Delfi удалось выяснить, что женщина, которую выводили из дома кричала и повторяла, что там остался ее ребенок.