В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки

Приметы: рост 1,65 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы оранжевого цвета. На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить следователю Миндаугасу Кимутису по номеру 8 700 58 128 или 112.
Представитель Вильнюсской полиции Томас Браженас сказал, что 21 февраля утром полиция встретилась с близкими пропавшей, чтобы обсудить дальнейшие действия.
"Была информация, что в поисках хотят участвовать жители, мы оценим эту необходимость", – сказал он.
На данный момент полиция проверяет конкретные места, в поисках участвуют полицейские со служебными собаками, а также пожарные-спасатели. По сведениям полиции, исчезновение девочки не связано с криминалом.
"Поиск ведется с первой минуты, работают служебные собаки, пожарные-спасатели", – сказал Браженас.
В фейсбуке создана группа "Поиск Меды" (Medos paieška). Сестра пропавшей сообщила, что Меда ушла из дома в Балтупяй, на ул. В.Герулайчё в 8 ч. утра, с 9 до 13 ч. находилась в Диджёи Реше, на ул. Кампинес.
"Куда она пропала после этого, неизвестно. Может, жители ул. Кампинес, у которых есть видеокамеры могут поделиться записями или водители, которые ехали с начала ул. Кампинес до автобусной остановки, в сторону Вильнюса – интересует 19 февраля 11-13 ч., может, позже. Свяжитесь с нами лично, тел. 860682446, +37060682755", – просила сестра пропавшей.