В Вильнюсе продолжаются поиски подростка – пожарные-спасатели осматривают берега Нерис

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 30 сентября, в 9.37 ч. полиция сообщила о том, что нужна помощь в поисках вероятно утонувшего подростка.
Пожарные-спасатели на лодках осматривают берега Нерис от моста Шилас вниз по течению. С помощью гидролокатора осмотрели участок между мостами Шилас и Короля Миндаугаса. Пока поиски не увенчались успехом.
1 октября пожарные-спасатели сказали Delfi, что с 10 ч. поиски на воде продолжаются.
Поиски будут проводить в два этапа: от моста Шилас до ул. Олимпечу и от ул. Олимпечу до ул. Гележинё Вилко.
Подростка ищет и полиция.
Сообщается, что расширяется территория поиска.
Полиция проверяет личные вещи Матаса и просматривает записи видеокамер.
Полиции помогают волонтеры Красного креста, стрелки. Поиск будут проводить, пока не найдут мальчика.
„Просьба к жителям города, водителям, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 30 сентября 2024 года с 4.20 до 08.00 ч. в Вильнюсе по ул. Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шиласа, пришлите ваши видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt“, – сообщает полиция.
ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПОИСКАМ
Поиск на суше. Группа начнет работу в 14:00-15:00 ч. (будет и вечерняя группа 17:00-18:00). Мы начертили карты. Все, кто может участвовать в поисках, просьба писать в комментариях или в личные сообщения. Мы вас присоединим и объединим с другими членами групп.
Поиск на воде. Ищут волонтеров у которых есть моторные лодки, которые могут плыть против течения и могут выйти на поиски ЗАВТРА. Ищем волонтеров, которые могут участвовать в поисках на байдарках.
Если вы нашли любые вещи, ни в коем случае не трогайте их руками, присылайте фотографию на эл. почту paieskalietuvoje@gmail.com.
Хорошо подготовьтесь. Нужна удобная непромокаемая обувь, подходящая одежда. Если у вас есть бинокль, обязательно возьмите с собой. С помощью бинокля осмотрите непроходимые участки побережья. Осмотрите берега с мостов. Если вы планируете участвовать в поисках вечером, возьмите фонарик.
Волонтеров просят регистрироваться в приложении MANTRAILING APP. Здесь вы найдете инструкцию: https://tinyurl.com/mantrailing-instrukcija
В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“. Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем:
„Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.
„Минувшей ночью ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели в 4.21 ч. когда он выходил из спортклуба Lemon Gym в районе Антакальнис. Оттуда он свернул на ул. Шило, перешел дорогу у Caffeine, куда направился дальше - неизвестно“.
На мосту Шилас был обнаружен рюкзак с телефоном юноши и другими вещами. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112 или родителям Матаса по номеру +37064565968.
„Если вы гуляете в районе Антакальниса или рядом, у реки, пожалуйста, будьте внимательны, осмотрите воду, берега“, – сказано в сообщении.