В Вильнюсе при загадочных обстоятельствах пропал подросток – его ищут близкие и полиция

Сообщается, что Казимерас Лабутис пропал 17 ноября вечером.
Приметы: рост 185 см, светлые вьющиеся волосы. На подростке, возможно, были коричневые брюки карго и бело-синие спортивные ботинки Nike.
„Последнее сообщение он написал в 3 ч. утра, последний раз его видели в 23 ч. 17 ноября в районе Паупис“, – сообщает близкий пропавшего.
Полиция подтвердила, что разыскивают 17-летнего подростка.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.
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