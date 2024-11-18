2024.11.18 17:24

В Вильнюсе при загадочных обстоятельствах пропал подросток – его ищут близкие и полиция

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В социальных сетях распространяют зов о помощи - в Вильнюсе пропал подросток.

Сообщается, что Казимерас Лабутис пропал 17 ноября вечером.

Приметы: рост 185 см, светлые вьющиеся волосы. На подростке, возможно, были коричневые брюки карго и бело-синие спортивные ботинки Nike.

„Последнее сообщение он написал в 3 ч. утра, последний раз его видели в 23 ч. 17 ноября в районе Паупис“, – сообщает близкий пропавшего.

Полиция подтвердила, что разыскивают 17-летнего подростка.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.

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