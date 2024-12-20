В Вильнюсе при задержании мужчина ранил полицейского

По данным Департамента полиции, инцидент произошел примерно в 18.16 час. в Вильнюсе, на улице В. А. Грайчюно. Шедший по улице мужчина (1977 г. р.) с топором в руках не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, при задержании оказал активно сопротивление и ранил сотрудника (2001 г. р.) Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
После оказания медицинской помощи полицейский был отпущен на амбулаторное лечение. Мужчина задержан. Начато предварительное расследование по факту сопротивления государственному служащему или лицу, исполняющему функции государственного управления.
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