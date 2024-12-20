В Вильнюсе при задержании мужчина ранил полицейского

По данным Департамента полиции, инцидент произошел примерно в 18.16 час. в Вильнюсе, на улице В. А. Грайчюно. Шедший по улице мужчина (1977 г. р.) с топором в руках не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, при задержании оказал активно сопротивление и ранил сотрудника (2001 г. р.) Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.